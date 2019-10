O goiano Willian Kessley, finalista do programa The Voice Brasil, que chegou ao fim na quinta-feira (03), ganhou um contrato com a Universal Music para gravar seu disco. A novidade foi revelada pela cantora Ivete Sangalo em seu stories no Instagram.

"Minha alegria é grande porque o meu Willian acaba de ser convidado pela Universal para gravar o disco dele", falou a baiana, junto com seu pupilo e com o presidente da gravadora, Paulo Lima.

Veveta ainda falou sobre uma cláusula imposta por ela no contrato. "Só tem uma cláusula que tem de ser cumprida nesse contrato. Tem de gravar comigo, senão não vai gravar com ninguém", brincou Ivete, que teve o pedido aceito por Paulo.

Vencedor

O cantor Tony Gordon, do time de Michel Teló, venceu o The Voice Brasil com 36,62% dos votos, e ainda ganhou R$ 500 mil, um carro 0 km, contrato com a gravadora Universal Music e o gerenciamento de sua carreira. Essa é a quinta vez em cinco edições que Michel Teló termina o reality show com o candidato vencedor.