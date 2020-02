Magazine Goiano Victor Hugo Mendes é classificado no sexto dia de audições às cegas do ‘The Voice Kids’ Ao cantar a música ‘Perfect’, sucesso de Ed Sheeran, adolescente de 14 anos teve as cadeiras viradas por todos os jurados

Ele tem vídeos cantando desde os 4 anos de idade, aos 9 descobriu a vocação para a música e, aos 14, realiza o sonho de participar do The Voice Kids. O goianiense Victor Hugo Mendes foi classificado no sexto dia de audições às cegas do reality infantil, apresentado neste domingo (9) pela TV Anhanguera/ Rede Globo. A etapa termina no próximo domingo, 16, totalizando 7...