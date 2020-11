Magazine Goiano vence batalha e segue no The Voice Brasil O programa completou na noite de quinta-feira (19) a fase das Batalhas e os técnicos Carlinhos Brown, IZA, Lulu Santos e Michel Teló completaram seus times com 11 participantes (cada) para a Rodadas de Fogo

O goiano Fernando Manso, representante de Goiás na 9ª temporada do The Voice Brasil, passou na fase das Batalhas no duelo contra Dan Gentil. Eles cantaram a música "Take Me To Church", do cantor irlandês Hozier, e deixaram os jurados impressionados pela performance. Michel Teló, técnico dos artistas, avaliou o confronto como bastante equilibrado e escolheu Manso pela e...