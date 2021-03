Magazine Goiano Renato Castelo garante vaga na semifinal no 'The Voice+'

Os técnicos Daniel, Ludmilla, Claudia Leitte e Mumuzinho tiveram de fazer importantes escolhas nas últimas semanas, primeiro com o Tira-Teima, depois com o Top dos Tops. A qualidade das vozes alcançada durante as audições às cegas é um grande presente para todos, e também um fator que dificulta o momento de decidir quem fica e quem sai do The Voice+. Se antes...