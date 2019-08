Magazine Goiano perde batalha, é disputado por jurados e acaba salvo por Ivete Sangalo no The Voice Brasil Willian Kessley, que 'virou' todas as cadeiras na primeira rodada, selecionou Ivete e agora fará parte do time da cantora

O goiano Willian Kessley participou do programa desta terça-feira (20) do The Voice Brasil após passar pela primeira fase e ser selecionado pela cantora IZA. Na noite de hoje, o programa iniciou a sua segunda fase, com batalhas entre participantes dos mesmos times. Willian e Aaron Modesto se enfrentaram e cantaram a música "Morena" de Vitor Kley, com resultado f...