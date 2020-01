Magazine Goiano ganha fusca em rifa em SC e amigo encara 1,5 mil km para buscar o veículo Fabricado em 1979, a menos de dez anos do fim da produção no Brasil, o carro, modelo 1.300L, de 46 cavalos, acaba de chegar a Goiânia no enredo de uma verdadeira aventura, ao percorrer 5 estados

Contemplado em uma rifa de âmbito nacional, sorteada pela Loteria Federal e turbinada pelo WhatsApp, consegui realizar o sonho de, novamente, ter um Fusca, veículo icônico que embala tantas paixões mundo a fora. Fabricado em 1979, a menos de dez anos do fim da produção no Brasil, o carro, modelo 1.300L, de 46 cavalos, acaba de chegar a Goiânia no enredo de uma verdadeira a...