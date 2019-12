Magazine Goiano Felipe Araújo volta às paradas com novo disco: In Brasília ao Vivo Vol. 1 O cantor de 24 anos aproveitou oportunidades de parcerias e despontou como hitmaker ao lado de artistas como os irmãos Henrique & Juliano e o pagodeiro Ferrugem e agora volta às paradas desacompanhado

Virou tradição no mercado fonográfico. Anitta com Ludmilla. Marília Mendonça com Wesley Safadão. Ivete Sangalo com Claudia Leitte. As parcerias dominaram o mercado fonográfico e renderam hits e prêmios. O goiano Felipe Araújo, de 24 anos, aproveitou como poucos o formato e despontou como hitmaker ao lado de artistas como os irmãos Henrique & Juliano e o pagode...