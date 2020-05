Magazine Goianiense faz participação em série protagonizada por Chris Evans O sonho de contracenar com o ídolo se tornou realidade para Guilherme Vieira em 2019, na minissérie de drama criminal Em Defesa de Jacob, produzida pela Apple TV+

Se alguém falasse para o ator goianiense Guilherme Vieira, de 28 anos, que, após se mudar de Goiânia para os EUA, ele contracenaria com Chris Evans, o Capitão América, com certeza ele não acreditaria. O sonho tornou-se realidade em 2019 e durante cinco meses ele fez parte do elenco da minissérie de drama criminal Em Defesa de Jacob (Defending Jacob, no original...