Magazine Goiana viraliza após contar como entrou de penetra por engano em festa de Huck e tietou famosos Segundo Marina Rosa Ozorio, ela, uma prima e uma amiga se perderam na Zona Oeste do Rio de Janeiro e acabaram chegando à casa do apresentador

Já imaginou viajar para o Rio de Janeiro, se programar para ir em uma festa, se perder e acabar em uma outra festa, na casa dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, junto com diversos famosos? Foi o que aconteceu com a goiana Marina Rosa Ozorio, de 23 anos, com a prima Carolina Lico e a amiga Gabriele Massino. O fato inusitado ocorreu em 2014, enquanto acontecia a...