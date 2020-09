Magazine Goiana será a primeira mulher trans a disputar o Miss Brasil: 'Era um sonho distante' Rayka Vieira foi eleita Miss Centro Goiano e disputará nacional em março de 2021

Pela primeira vez na história, uma mulher transexual disputará o posto de Miss Brasil. Quem protagoniza o feito é a goiana Rayka Vieira, 25, anunciada oficialmente -- e com exclusividade para a coluna -- nesta quinta-feira (3) como representante do Centro Goiano no Miss Brasil Mundo 2020. “Nunca tinha imaginado estar neste lugar até pouco tempo atrás. Era um son...