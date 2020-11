Magazine Goiana de 10 anos tem ilustração selecionada para novo livro de J.K. Rowling Desenho de Valeska Valentina é um dos escolhidos para ilustrar obra da autora da saga Harry Potter no Brasil lançada nesta terça (10)

O fantástico habita o quarto da goiana Valeska Valentina Ferreira Centena, de 10 anos. Nas paredes da casa onde mora, no Setor Faiçalville 3, fica exposto o acervo do museu pessoal da jovem artista. Os desenhos fazem parte do seu universo, como os dois periquitos de estimação, a paixão pelo arco-íris e o vilão da série Stranger Things. A mais recente obra vai es...