Trem Expressão que veio de Minas Gerais e que pode significar qualquer objeto, ou até mesmo nada. Exemplo: “O trem está feio”. Custoso Palavra que tem a ver com custos e gastos, mas, nesse caso, para os goianos, representa quando um menino é levado ou rebelde. Cruz credo! Expressão que simboliza as superstições do goiano e muito...