Magazine Goiânia vista de cima

Em 1989, a ferida aberta do acidente com o césio 137 ainda escancarava o preconceito do resto do País por Goiânia. Na TV Globo, o sucesso do horário das 20 horas O Salvador da Pátria, de Lauro César Muniz, batia recordes de audiência. Como estratégia de marketing, o governo do Estado promoveu uma campanha de merchandising dentro do folhetim, para ajudar a melhorar a im...