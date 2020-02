Magazine Goiânia terá uma semana bem eclética na programação cultural; confira os destaques Shows de Anavitória, Dinho Ouro Preto e Dave Bickler, ex-Survivor, são as principais atrações culturais em Goiânia

A semana está muito sonora e tem shows para todos os gostos. Quem gosta da mistura de MPB com pop, a opção é o show do duo Anavitória (foto), formado por Ana Clara Caetano Costa e Vitória Fernandes Falcão, na quinta-feira, no Centro de Convenções da PUC. As cantoras apresentam a turnê do disco O Tempo é Agora, vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum Pop Contempor...