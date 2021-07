Após a prefeitura de Goiânia anunciar a flexibilização de uma série de medidas de combate à pandemia da Covid-19, o Goiânia Shopping confirmou que já irá reabrir as salas de cinema a partir desta quinta-feira (15). De acordo com informações da assessoria de marketing do local, as sessões começam às 13h de hoje.

Ainda conforme a assessoria, as compras já podem ser feitas pela internet e pelo aplicativo próprio do cinema.

Nesta quarta-feira, após uma reunião com empresários e representantes do setor cultural, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), autorizou o retorno de cinemas, teatros, circos, todos com ocupação de 50% da capacidade total, e eventos com até 250 pessoas.

A medida também altera regras para o comércio, que passa a funcionar nos horários dos alvarás, e de bares e restaurantes, que poderão ficar abertos até às 3 da manhã, com 50% de ocupação e com até oito pessoas por mesa.

Kinoplex Goiânia Shopping - Programação 15/7

- Cruella – 13h20

- Invocação do Mal 3 – A Ordem do Demônio – 21h30

- Os Croods 2: Uma Nova Era – 16h

- Space Jam – Um Novo Legado – 13h50/ 16h05 (DUB)/ 18h10

- Velozes e Furiosos 9 – 15h (DUB)/ 18h/ 18h30 (DUB)/ 21h

- Viúva Negra – 14h30 (DUB)/ 15h30/ 17h20/ 18h20/ 20h10/ 20h40 (DUB) / 21h10