Magazine Goiânia recebe festival nacional de cervejas artesanais Esta é a quinta edição do evento, que será realizado no próximo dia 14 de setembro, no Hops Biergaten

As 10 mais conceituadas cervejarias artesanais do Brasil se encontram em Goiânia, no próximo dia 14 de setembro, para a quinta edição do Festival Nacional de Cervejas Artesanais, o tradicional Hops Fest. O evento promete reunir boa música, gastronomia de qualiidade e, claro, muita cerveja. Caio Stuart, é um dos idealizadores do festival. Ele conta q...