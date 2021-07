Magazine Goiânia poderá ser a quinta cidade brasileira a receber unidade do Centro Cultural Banco Brasil Superintendente do Banco do Brasil no centro-oeste visitou, nesta quarta-feira (28), a sede do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás

Presente em quatro cidades brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília) o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) poderá ter, em Goiânia, sua segunda unidade no centro-oeste. Na manhã desta quarta-feira (28), o superintendente do Banco do Brasil no centro-oeste, Gustavo Henrique Rosa, visitou a sede do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás (IHGG), q...