Magazine Goiânia Mostra Curtas oferece laboratório de roteiros audiovisuais

Roteiristas, estudantes, profissionais de audiovisual e público em geral poderão receber consultoria por meio do Laboratório de Roteiros Audiovisuais da 19ª Goiânia Mostra Curtas. As inscrições podem ser feitas a partir desta terça-feira até 17 de julho pelo site oficial do festival. São 12 vagas, sendo três para cada um dos laboratórios oferecidos. Os interessados pode...