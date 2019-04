Magazine Goiânia ganha balada interativa com temática de navio Espaço tem camarotes que contam até com ofurôs. DJ Gabriel Boni agita a inauguração, nesta quinta-feira (4)

Todos a bordo! Goiânia não tem mar, mas uma balada interativa com temática de navio, batizada de Atlantic's Bar, será inaugurada nesta quinta-feira (4), na capital. A animação da noite fica por conta do DJ Gabriel Boni. Segundo os administradores, a nova casa promete conceito diferente em diversão e entretenimento e terá lounge de 480 metros quadrados, c...