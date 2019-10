Três espetáculos estão no destaque da programação desta terça-feira do Goiânia em Cena. Às 19 horas, a Giro8 Cia. de Dança, apresenta no Teatro Goiânia, a montagem Sr. Will (foto). Já no Centro Cultural UFG, serão duas apresentações. Às 20 horas, Anna Behatriz e Jeferson Leite encenam Estilhaço, também de dança. Por fim, às 21 horas, a trupe da Federação de Teatro de Goiás (Feteg) apresenta a peça teatral Mundo Cão. Todos os eventos têm entrada gratuita, sujeitas à lotação dos espaços. A organização sugere a doação de um livro literário nas bilheterias.

Sr. Will tem coreografia e direção assinada por Joisy Amorim, dramaturgia do espanhol Antonio Gomez Cásas e música de Cleyber Ribeiro. O espetáculo discute o surgimento das relações humanas ao longo do tempo, como elas se modificam e como se intensificam a partir da interação e de experiências vividas no cotidiano, principalmente com as novas tecnologias. O espetáculo estreou em Goiânia e saiu em turnê por quatro cidades da Espanha, entre elas, Barcelona e Madri. Sr. Will é o quarto trabalho da carreira da Giro8, que foi fundada em 2011.

Estilhaço foi criado em 2019 e se articula com base em movimentos e sons criados a partir de palavras em Código Morse, como “SOS” e “Carcomer Silenciosamente”. As texturas sonoras são feitas a partir de uma rabeca. Vozes invadem o íntimo do corpo dos bailarinos, que em movimento lançam questionamentos sobre os perigos do ato de existir e viver, segundo seus criadores.

Uma junção roteirizada de cinco cenas curtas criadas e encenadas por grupos e companhias, selecionadas em festival da Feteg, compõe Mundo Cão. Dirigido por Júlio Vann, o espetáculo reúne cenas que contemplam diversas linguagens assinadas pelos coletivos Cia. Boca Grande, Cia. do Maleiro, Grupo Arte e Fatos, Grupo Bastet e SemNome Cia. Teatro.

Espetáculo: Sr. Will, Estilhaço e Mundo Cão

Data: Terça-feira (22)

Horários: 19h (Sr. Will), 20h (Estilhaço) e 21h (Mundo Cão)

Locais: Teatro Goiânia (Av. Tocantins com Rua 23, Centro) – Sr. Will; e CCUFG (Praça Universitária, Setor Universitário) – Estilhaço e Mundo Cão

Informações: 3524-2541

Entrada franca