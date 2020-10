O próximo sábado (24) será pra lá de especial, porque Goiânia completará 87 anos. Mas não é só isso! Vamos comemorar também os 57 anos da TV Anhanguera. Por isso, assistiremos a um resgate histórico tanto da emissora como da nossa querida capital. Teremos uma linha do tempo com fatos marcantes da história, além de contar com a participação do professor Nars Chaul.

Mais um sábado, mais uma aventura do Seu Waldemar para ‘perder o pandu’ e se manter saudável. Desta vez, ele irá encarar um treinamento físico bem famoso, o crossfit. Vamos entender como a modalidade pode beneficiar a saúde corporal.

No último domingo (18), começou a nova temporada da Escolinha do Professor Raimundo. O Seu Waldemar não perdeu tempo e correu para bater um papo com o meio tocantinense, meio goiano Paulo Vieira, que interpreta Seu Fininho. Vamos saber detalhes da produção e novidades desta nova fase desse programa cheio de trapalhadas e maluquices.

No início do mês, os nomes das irmãs Brenda e Betty, moradoras de Anápolis, apareceram em uma lista reconhecida pela ONU, que homenageia os 100 afrodescendentes mais influentes do mundo, ao lado de 8 brasileiros, entre eles Iza e Léo Santana. As duas são fundadoras da ONG Compaixão Internacional, um centro de assistência médica, preventiva e odontológica, e entram No Balaio para contar sobre os trabalhos que fazem e as responsabilidades que essa nova conquista trouxe.

O Dia Mundial do Pão foi comemorado no dia 16 de outubro e, no próximo sábado, vamos saber curiosidades dessa delícia e dados do seu consumo entre os goianos. Além disso, entenderemos como acontece a produção de pães artesanais com a padeira Moema Machado.

E tem ainda o “Goianês”, com a apresentação de uma reflexão sobre as particularidades da capital do nosso estado, e a agenda cultural para você aproveitar o sábado e a semana de forma segura.

Vamos entrar todos juntos No Balaio deste sábado (24)? O programa começa às 14h, depois do Jornal Hoje, na tela da TV Anhanguera