Magazine 'Goiânia é a capital do rock', afirma Digão

Qual a avaliação dos 25 anos de estrada? De uma história bonita, de amor, de luta e de glórias. Realizamos muitos sonhos ao longo da nossa trajetória, como abrir shows dos Ramones, Red Hot Chili Peppers, Iron Maiden, Motorhead. Com certeza, isso tudo foi uma bênção, assim como tocar no Rock in Rio para 100 mil pessoas e gravar a canção A Mais Pedida com a...