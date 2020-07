Magazine Goiás como cenário para o audiovisual é tema do “Magazine Sonoro”

As Duas Irenes, de Fabio Meira, O Tronco, de João Batista de Andrade, e Uma Vida em Segredo, de Suzana Amaral, são alguns dos muitos filmes que utilizaram as paisagens goianas como cenários para suas produções. O uso e a evolução da representação do Estado nas produções audiovisuais são temas do Magazine Sonoro, podcast de cultura do POPULAR, que vai ao ar a partir de ...