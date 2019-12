Magazine Gloria Perez relembra morte da filha, Daniella Perez, há 27 anos; veja vídeo 'Um dia que não para de doer. Nossa casa já foi assim, só música, dança e alegria', escreveu a autora sobre a tragédia de 28 de dezembro de 1992

Gloria Perez usou as redes sociais neste sábado, 28, para lembrar do assassinato da filha, Daniella Perez, há 27 anos. Em um vídeo no Instagram, a diretora de novela da TV Globo mostra um momento em que Daniella pega um gatinho e começa a dançar na sala de casa. Veja o vídeo: ...