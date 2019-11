Magazine Gloria Maria dá detalhes sobre cirurgia no cérebro pela 1ª vez Segundo a apresentadora, o problema teve início na madrugada de sábado para domingo, em 3 de novembro

Gloria Maria, apresentadora do Globo Repórter que recentemente passou por uma cirurgia no cérebro e ficou internada em um hospital no Rio de Janeiro, usou seu perfil no Instagram para falar sobre seu estado de saúde pela 1ª vez desde o ocorrido nesta segunda-feira, 18. Segundo a apresentadora, o prob...