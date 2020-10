Magazine Gloria Groove se joga no R&B e lança “A Tua Voz”

A cantora Gloria Groove, 25, lançou nesta quinta-feira nas plataformas digitais a música A Tua Voz, o primeiro single de seu mais novo disco EP (com até seis faixas), de nome Affair. No projeto, ela se lança ao estilo R&B e diz pegar influências de cantoras como Whitney Houston, Beyoncé e Alicia Keys.Gloria mostra no novo disco uma faceta mais romântica e reflex...