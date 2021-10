Magazine Globoplay tem Lulu Live neste sábado (9/10) Show terá sinal aberto para não assinantes da plataforma, a partir das 20 horas.

Lulu Santos, uma das vozes mais populares da música brasileira, fará live transmitida com exclusividade pelo Globoplay, e com sinal aberto para não assinantes da plataforma, neste sábado, às 20 horas. A Lulu Live marca o início da nova turnê do cantor e compositor e celebra o lançamento de Inocentes, sua música inédita em parceria com a banda Melim, que também particip...