Magazine Globoplay lança série documental sobre a história e os crimes atribuídos a João de Deus Em seis episódios, a série mostra o trabalho realizado ao longo de 18 meses e aborda os crimes e a dualidade do curandeiro – um homem que inspira fascínio e repulsa

O Globoplay estreia nesta terça-feira (23) a série documental original Em Nome de Deus, que acompanha a história do médium João de Deus desde sua infância em Itapaci, no Vale do São Patrício, até sua prisão por crimes sexuais. Em seis episódios, a série mostra o trabalho realizado ao longo de 18 meses e aborda os crimes e a dualidade do curandeiro – um homem q...