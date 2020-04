Magazine Globoplay exibe série que revela os bastidores do “New York Times”

Na busca de valorizar o trabalho jornalístico e divulgá-lo ao público comum, o jornal americano The New York Times lançou a série de TV The Weekly, que revela bastidores de reportagens de um dos mais importantes jornais do mundo. Já exibida pelo canal por assinatura FX, a série chegou ao streaming pelas mãos da Globoplay.Em cada episódio, com duração de 30 minutos, uma eq...