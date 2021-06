Magazine Globoplay estreia “Roque Santeiro” dia 21

A novela Roque Santeiro (1985), uma das maiores audiências da TV Globo, estreia no catálogo Globoplay no dia 21. A plataforma fez o anúncio no Twitter com uma imagem borrada do personagem Sinhozinho Malta chacoalhando as famosas pulseiras de ouro e pedindo para os internautas descobrirem o nome da novela pelo som.A novela, escrita por Dias Gomes, é uma sátira à exploraçã...