Magazine Globoplay estreia novela “El Bronx” Baseada em fatos, nova trama latina gira em torno de dois jovens lutando para sobreviver no badalado bairro de Bogotá (Colômbia) considerado por anos o mais perigoso do continente

A primeira parte de uma nova trama latina chegou ao catálogo do Globoplay com exclusividade este mês. Baseada em fatos, a novela El Bronx gira em torno dos jovens Andrés (José Julián Gaviria) e Juliana (Rosmeri Marval). De origens distintas, os dois vão lutar para sobreviver no El Bronx, badalado bairro de Bogotá, capital da Colômbia, considerado por anos o mais perigo...