Magazine Globo vai reforçar a higiene e contar sobre coronavírus aos participantes do BBB 20 Tiago Leifert vai receber no estúdio um médico infectologista que levará informações para o público e confinados sobre as medidas de prevenção

Muitos telespectadores estavam achando que os participantes do Big Brother Brasil 20 ficariam sem nenhuma notícia sobre a pandemia do novo coronavírus. No entanto, a rede Globo comunicou nesta segunda-feira (16) que vai transmitir informações para os brothers sobre o estado de saúde de seus familiares, que "passam bem", segundo a emissora. Além disso, na edição de hoj...