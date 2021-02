Magazine “Globo Repórter” retorna à grade

Viajar, desbravar lugares novos, conhecer pessoas e culturas. A Covid-19 ainda impede ou restringe muitas dessas ações, mas a nova temporada do Globo Repórter, que estreia nesta sexta-feira, traz o mundo para mais perto. Há 47 anos no ar, o programa discute as transformações que o Brasil viveu nos últimos meses e mantém sua marca registrada de apresentar belezas naturais, curi...