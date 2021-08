Magazine "Globo Repórter" mergulha no mundo das pedras preciosas Equipe vai do Norte ao Sul do País para conhecer histórias e lugares marcantes que sobrevivem da exploração de minérios

Considerado o maior produtor de pedras preciosas do mundo, o Brasil representa cerca de 25% da exploração e venda de minério de todo planeta. O Globo Repórter desta sexta-feira desbrava o País para conhecer as diferentes realidades das pessoas que vivem direta ou indiretamente desse mercado. No Nordeste, passando por um castelo misterioso construído no meio do se...