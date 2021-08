Paisagens deslumbrantes, meio ambiente, sustentabilidade e muita fauna e flora fazem parte do ecossistema de quase todo o litoral brasileiro. Nesta sexta-feira, o Globo Repórter embarca em um desafio diferente: desbravar os manguezais brasileiros entre o mar, os rios e a terra firme. Do Amapá até Santa Catarina, os repórteres Bette Lucchese, Fabiano Villela, Beatriz Castro e Janaina Lepri pisam em lama e encaram trilhas tortuosas para entender de que maneira todo esse ambiente pode interferir no avanço das mudanças climáticas no Brasil e no mundo.

No Rio de Janeiro, Bette Lucchese vai até uma reserva biológica que, apesar de toda a poluição e o esgoto sem tratamento, resiste no meio da cidade. A equipe acompanha pesquisadores em busca do misterioso peixe das nuvens e de espécies importantes para o controle da população de mosquitos que transmitem doenças como a dengue. “Pisar e afundar na lama, sentir a energia dessas florestas foram marcantes. Me emocionou entrevistar pesquisadores, como o biólogo Mario Moscatelli, que dão tudo de si para impedir a destruição de algo tão precioso.”, diz a repórter, que conhece uma floresta às margens da Baía de Guanabara que está sendo replantada e cuidada há oito anos.

No litoral sul de São Paulo, a repórter Janaina Lepri enfrenta o tempo das marés para ver de perto os botos e as aves que voam por lá, como o guará-vermelho. momento pescando no estuário de Cananeia e a variedade de espécies de pássaros. Em especial, o guará-vermelho, uma joia do manguezal”, diz Janaina.

Beatriz Castro explora Recife, cidade que cresceu sobre manguezais, e, em Alagoas, repórter e equipe são guiadas pelo peixe-boi, que mostra que é ali o berçário de grandes e pequenos animais. Já Fabiano Villela vai para a Amazônia para percorrer um trecho da maior faixa contínua de manguezal do mundo.