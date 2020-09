Magazine Globo Repórter celebra os 70 anos da TV no Brasil com dois especiais inéditos Atores e autores contam a história e a evolução das novelas, que retrataram o cotidiano e os sonhos de milhares de brasileiros, em tramas que entraram para a história e pararam o País

Depois de 18 de setembro de 1950, quando a primeira transmissão televisiva entrou no ar no Brasil, nada mais foi como antes. Jornalismo de grande alcance, fundamental na formação de uma identidade nacional com diversidades regionais. A emoção e a superação que se traduzem nas transmissões esportivas. A influência da música, dos festivais dos anos 1960 até os ...