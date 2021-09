Magazine Globo nega convite a Tadeu Schmidt para substituir Tiago Leifert no BBB 22 "Não estão definidas ainda as apresentações nem do BBB nem do The Voice Brasil em 2022", afirmou comunicado da Globo

O Big Brother Brasil 22 ainda não tem apresentador definido. A afirmou é da Globo, que desmentiu, na tarde desta segunda-feira (13), boatos que apontavam um convite da emissora para o jornalista Tadeu Schmidt substituir Tiago Leifert no reality show. "Não estão definidas ainda as apresentações nem do BBB nem do The Voice Brasil em 2022", afirmou comunicado da Glo...