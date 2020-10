Magazine Globo estreia edição especial de Sob Pressão para homenagear profissionais de saúde Os novos episódios trazem de maneira ainda mais expressiva a visão da equipe médica sobre o problema, mostrando que, por trás das máscaras, existem profissionais de saúde atuando sob pressão, arriscando seus sonhos e até mesmo a própria vida em prol do outro

Reconhecida por retratar, pela dramaturgia, questões da saúde pública do País, Sob Pressão estreia nesta terça-feira uma edição especial. Em dois episódios (o próximo será exibido dia 13), Sob Pressão - Plantão Covid aborda um tema extremamente atual e que tem feito parte da vida de todas as pessoas: a pandemia do coronavírus. Os novos episódios trazem de man...