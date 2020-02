Magazine Globo encerra contrato com Regina Duarte Rompimento se deu em comum acordo e ocorreu devido à decisão da atriz de assumir a Secretaria Especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro

A Globo comunicou, nesta sexta-feira (28), que encerrou a relação contratual que mantinha com a atriz Regina Duarte por mais de 50 anos. De acordo com um comunicado enviado pela emissora, o rompimento se deu em comum acordo e ocorreu devido à decisão da atriz de assumir a Secretaria Especial da Cultura do governo de Jair Bolsonaro. "Deixar a TV Globo é como dei...