Magazine Globo divulga chamada com Maju Coutinho à frente do 'Jornal Hoje' Apresentadora ocupará o lugar na bancada deixado por Sandra Annenberg, a partir da próxima segunda-feira, 30

A Globo divulgou a primeira chamada do Jornal Hoje tendo a jornalista Maju Coutinho como apresentadora titular nesta terça-feira, 24. "Hoje: mais um desafio pela frente. Vamos nessa com foco, força, fé e sempre com amor", escreveu Maju Coutinho em seu Twitter. No vídeo, a apresentadora fala diversas frases com a palav...