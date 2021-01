Magazine Globo desmente que Faustão esteja na UTI com Covid-19, e mulher tranquiliza Apresentador virou tema nas redes sociais com falsa notícia

O apresentador Fausto Silva, 70, teve de ir ao hospital Albert Einstein, na manhã desta terça-feira (5), para exames de rotina. Porém, uma falsa notícia de que ele estaria em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por causa de complicações do coronavírus assustou os fãs do artista. A Globo, em nota, esclarece que está tudo bem com o comandante do Dom...