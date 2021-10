Magazine Globo decide manter Marcos Mion no Caldeirão em 2022 "Renovo meu compromisso de levar alegria, diversão e aquele tanto de loucura que o povo brasileiro precisa agora", afirmou o apresentador.

A Globo decidiu manter Marcos Mion, 42, à frente do Caldeirão no próximo ano. O anúncio foi feito pelo próprio apresentador nesta quarta-feira (20) pelas redes sociais e confirmado pela emissora minutos depois. O ex-Record fez um vídeo no qual leu a mensagem que lhe enviaram para contar da novidade. "Mionzera, não tinha como ser diferente!", dizia o texto. "O púb...