Magazine Globo anuncia data de estreia e dá 'spoilers' do 'Big Brother Brasil 20'; veja aqui Na última semana, a emissora carioca afirmou que a vigésima edição será 'histórica'

A Globo anunciou nesta segunda-feira, 6, que a nova edição do Big Brother Brasil estreia no dia 21 de janeiro. A emissora também falou sobre a seleção dos participantes para a que deve ser uma "edição histórica" do reality. Assista ao vídeo: Ver essa foto no Instagram ...