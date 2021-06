Magazine Globo antecipa saída de Faustão e Tiago Leifert assume o 'Domingão' provisoriamente Apresentador do Big Brother Brasil ficará no comando do programa até a estreia de Luciano Huck em seu novo protejo nas tardes de domingo

A TV Globo anunciou nessa quinta-feira (17) que vai antecipar a saída de Fausto Silva da emissora. Em nota enviada para o portal UOL, a empresa afirmou que a decisão foi tomada juto ao apresentador. Com isso, Tiago Leifert assumirá o comando do "Domingão" até a estreia de Luciano Huck no novo horário. “O apresentador Tiago Leifert estará à frente das tardes de dom...