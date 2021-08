Magazine Glauber Rocha: 40 anos após morte de cineasta, obra continua prestigiada mas tem fama de difícil Especialistas falam sobre suas características e sugerem caminhos para deixá-la mais acessível

A lista de filmes que Glauber Rocha dirigiu não é extensa, mas certamente é a mais impactante que já saiu das lentes de um cineasta brasileiro. As dez produções que conduziu entre 1962, quando estreou com Barravento, e 1980, quando filmou sua derradeira obra, A Idade da Terra, integram um conjunto que ajudou a compor a base do Cinema Novo, alçou seu nome à fama mun...