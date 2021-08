Magazine Glória Menezes recebe alta do hospital Albert Einstein Agora, ela deverá ir para a casa dela na capital paulista, já recuperada da Covid-19. Segundo sua assessoria, Glória está muito abalada pela morte do marido, Tarcísio Meira, 85, na última semana

A atriz Glória Menezes, 86, recebeu alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo, no início da tarde desta segunda-feira (16). A informação foi confirmada pelo assessor pessoal dela. Agora, ela deverá ir para a casa dela na capital paulista, já recuperada da Covid-19. Segundo sua assessoria, Glória está muito abalada pela morte do marido, Tarcísio Meira, 85, na...