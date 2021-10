Magazine Glória Menezes faz 87 anos e lembra com a nora que 'navio foi seu primeiro palco' Mocita Fagundes, nora da atriz, publicou no Instagram uma imagem da sogra aos 5 anos, quando ela estava se mudando com a família do Rio Grande do Sul para São Paulo

Nesta terça (19), dia em que Glória Menezes comemora 87 anos, Mocita Fagundes, nora da atriz, publicou no Instagram uma imagem da sogra aos 5 anos, quando ela estava se mudando com a família do Rio Grande do Sul para São Paulo. "E ela me conta com o mesmo brilho nesse olhar vivaz de menina que o navio foi seu primeiro palco", relata Mocita na legenda. Segundo a desc...