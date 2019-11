A jornalista e apresentadora do Globo Repórter Glória Maria passou por uma cirurgia no cérebro nesta segunda-feira (11) e está internada no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.

As informações publicadas pelo jornal O Globo dão conta que a operação ocorreu para retirada de uma neoplastia, um tumor em razão do aumento anormal do número de células (benignas ou malignas). Ainda conforme a publicação, a jornalista está acordada e passa bem.

Glória Maria apresenta atualmente o programa Globo Repórter, que vai ao ar às sextas-feiras, ao lado da jornalista Sandra Annemberg.

Até a postagem desta matéria o hospital não se pronunciou sobre o assunto e sobre o estado de saúde de Glória.