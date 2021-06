Magazine Giulia Be lança 'Lokko' e afirma iniciar uma era 'mais preparada e artista' Artista diz que sua principal motivação para voltar com uma produção grandiosa foi o apoio de seus fãs

Mais livre do que nunca, a cantora Giulia Be, 21, lança, nesta sexta-feira (11), o single "Lokko" como ponta pé inicial de sua nova era, mais madura, segura e pronta. Após meses de estudos e preparação, a artista afirma que, daqui para frente, todos verão "uma Giulia mais preparada, mais artista." "Vocês acham que eu fiquei seis meses sem fazer nada?", brinca a cant...