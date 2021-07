A supermodelo Gisele Bündchen compartilhou uma foto com sua filha Vivian e Galynn Brady, mãe de Tom Brady, para celebrar o aniversário da sogra. "Um feliz aniversário para a melhor sogra! Amo você, querida Galynn", escreveu em seus Stories.

Em entrevista recente, a modelo falou com sinceridade sobre beleza, sabedoria que vem a cidade e que aceita o envelhecimento durante uma palestra digital da Dior Skincare. "Eu me sinto melhor aos 40 do que aos 30, isso eu posso te dizer. Acho que os anos 40 vão ser fantásticos", disse.

"Os 20 anos foram um pouco desafiadores, não vou mentir. Com 30 anos estava controlando as coisas. Agora, aos 40 anos, penso, 'Vamos lá!'". Mesmo animada, Gisele admite que a passagem do tempo traz algumas mudanças físicas.

"Sinto que os olhos são definitivamente a parte mais sensível do rosto. Conforme estou amadurecendo, vejo que é onde definitivamente noto [o envelhecimento] e onde quero ter mais cuidados", completou a modelo.

No dia das mães, o jogador de futebol americano e marido da modelo também publicou uma homenagem. Em seu Instagram, o atleta publicou fotos e stories para celebrar a data.

Em um dos Stories, Brady compartilhou uma foto de Gisele com os dois filhos do casal, Benjamin, 11, e Vivian, 8. O atleta legendou o registro com uma tentativa de escrever em português a frase: "Minha número um", e escreveu "My numero uno".

Na Internet, seguidores comentaram o fato do jogador ter trocado a palavra "um" por "uno", que representa o numeral em espanhol. "É incrível que Tom Brady esteja com Gisele há tantos anos e ainda não conte para um em português", escreveu um internauta.